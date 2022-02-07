Власти Великобритании конфисковали у семьи депутата Нацсобрания Азербайджана более 7,5 миллиона долларов

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7 февраля 2022, 17:33 Источник: occrp.org

Джаваншир Фейзиев. Фото: YouTube

Депутат Национального собрания Азербайджана Джаваншир Фейзиев, которого называют соратником президента Ильхама Алиева, лишился 7,56 миллиона долларов. Их конфисковали власти Великобритании.



В ноябре 2021 года Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) потребовало изъять у Фейзиева и его родственников 15 миллионов фунтов стерлингов (20,25 миллиона долларов), но суд распорядился конфисковать лишь 5,6 миллиона.



«Изъята солидная сумма, отмытая через „Азербайджанский ландромат“, и наш успех доказывает, как рискованно использовать подобные схемы», - сказал Энди Льюис, глава отдела гражданского судопроизводства NCA.



Азербайджанский ландромат является сложной преступной схемой, через которую за два года благодаря зарегистрированным в Великобритании подставным компаниям прошло 2,9 миллиарда долларов. Часть денег оказалась в карманах азербайджанской элиты, а остальная сумма пошла на подкуп нескольких европейских политиков, которые лоббировали интересы Баку в ЕС. В то же время власти Азербайджана отправили за решетку более 90 правозащитников, оппозиционеров и журналистов, выдвинув против них политические обвинения.



Ранее сообщалось, что Фейзиев перевел деньги на лондонские счета своей жены и сына для того, чтобы обеспечить им право на проживание в Великобритании. Они при этом получили инвесторскую визу первой категории. Известно также, что азербайджанский депутат подал заявление на инвесторскую визу не от своего имени, указав, что его жена является бизнес-партнером.



Представитель Фейзиевых заявил, что они рады тому, что судья разрешил им сохранить порядка 13,5 миллиона долларов из суммы, которую NCA хотело конфисковать, «и что этот давний спор наконец-то решен, в основном в пользу семьи». По его словам, таким образом суд подтвердил, что «ни Джаваншир Фейзиев, ни кто-либо из ответчиков не были замешаны в коррупции».



