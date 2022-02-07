Джихадисты усилили боеспособность после потери лидера

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7 февраля 2022, 16:32

Разыскиваемый ранее лидер запрещённой в России группировки «Исламское государство» Абдаллы Кардаша ликвидирован в ходе операции американских силовиков. После заявления президента США Джозефа Байдена о его гибели, в СМИ стали появляться сведения об усилении группировки. Скорее всего, она будет переформатирована, чтобы выйти за пределы Ближнего Востока и нанести удар по американским целям.



Джихадисты уже избрали преемника - аль Исави. О нём мало что известно. Впрочем, и сама группировка террористов не являлась единой открытой системой. Она стала неким брендом без управления. Ячейки «Исламского государства» находятся во многих регионах мира. Внутри филиалов контакты поддерживаются, а между самими филиалами нет. Возможно, таким способом боевики шифруются.



После неудачной операции в Афганистане, убийство террористического лидера является маленькой победой Байдена. Американские спецслужбы приобрели новое значение в военных операциях за рубежом. Силовикам США удалось также задержать Эллисон Флук-Экрин, занимавшую высокий пост в ИГ. Она могла иметь отношение к руководству женского батальона в Сирии. На Ближнем Востоке она известна под именем Умм Джабраил.