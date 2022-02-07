У России и Китая сохраняются политические противоречия

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7 февраля 2022, 15:19

Россию и Китай объединяет общая угроза военных блоков в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Москва и Пекин выступают против размещения американских ракет близ своих границ. В то же время, стороны имеют значительные разногласия по ряду вопросов. В частности, Китай заинтересован в сохранении отношений с Украиной. Москва, в свою очередь, делает всё необходимое для улучшения отношений с Вьетнамом.



Бывший премьер Австралии Кевин Радд считает, что Пекин занял чёткую позицию по вопросам безопасности в Европе и отношению к НАТО, хотя в советское время китайское руководство громко это не озвучивало. Сейчас становится всё более ясным, что музыку в мировой политике заказывает уже не США.



Взаимоотношения Россия и Китая цементируются газовыми и торговыми соглашениями. Такое сближение пришлось не по вкусу Белому дому. Несмотря на отсутствие американских спортсменов на Олимпиаде, глава Поднебесной Си Цзиньпин удовлетворён приездом 30 глав государств. Он устроил им пышный банкет и обсудил со многими будущее проекта «Пояс и путь».



Американская политика толкает Москву и Пекин во взаимные объятия, но о заключении пакта о единой обороне речи пока не может идти. Хотя отсутствие такого документа и вовсе развязывает руки обоим государствам.



