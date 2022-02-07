«Газпром» не забронировал дополнительные мощности по транзиту газа через Украину и по «Ямалу - Европе»

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7 февраля 2022, 14:41

фото: pixabay.com

Российская компания "Газпром" в понедельник не забронировала на аукционе дополнительные мощности по транзиту газа через Украину и прокачку через Польшу по "Ямалу - Европе" на второй и третий кварталы 2022 года.

Оператор ГТС Украины 7 февраля предложил на аукционе транзитные мощности на указанный период в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через ГТС "Суджа" и до 5,2 млн куб. м в сутки через станцию "Сохрановка". По данным платформы RBP, аукцион завершился в 14:00 мск, морги прошли в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта на 40 млрд куб. м на год (порядка 109,5 млн куб. м в сутки). ГТС "Суджа" и "Сохрановка" остались невостребованными.

"Газпром" также не забронировал на второй - третий кварталы предложенные мощности по прокачке газа по трубопроводу "Ямал - Европа" в Германию через Польшу, - сообщает GSA Platform.