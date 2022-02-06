Министр обороны Украины Резников оценил вероятность эскалации конфликта с Россией как низкую

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6 февраля 2022, 22:47 Источник: "Интерфакс"

Алексей Резников, Volodymyr Tarasov/globallook.com

Министр обороны Украины Алексей Резников считает невысокой угрозу эскалации российско-украинского конфликта. По его словам, ситуация находится под полным контролем.

«Вероятность значительной эскалации по состоянию на сегодняшний день продолжает оцениваться как низкая», - приводит слова Резникова пресс-служба минобороны Украины.

По словам министра, украинские военные специалисты просчитывают все возможные сценарии и делают все необходимое для нейтрализации угроз. Резников напомнил, что через несколько дней начнутся российско-белорусские военные учения, в связи с этим в его ведомстве «делается все необходимое для контроля» и исключения любых провокаций.

В конце января глава минобороны Украины также заявлял, что на границе с Российской Федерацией не наблюдается «существенных действий или явлений».