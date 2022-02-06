Фильмы с Галь Гадот призывают бойкотировать в арабских странах

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6 февраля 2022, 21:06 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Globallookpress.com

Агрессия арабского мира по отношению к Израилю проявляется буквально во всём, включая и кинематограф.

Всему виной – всё ещё не решённый вопрос в Палестине. Конфликты между еврейским населением и палестинцами вспыхивают по сей день. Из-за этого очень часто запрещаются фильмы с участием израильских актёров, особенно женщин. Кинопроекты с всемирно известной Галь Гадот уже познали на себе необузданную ярость со стороны арабских государств. В Кувейте, например, полностью запретили к показу фильм «Чудо-женщина». Это уже не первый случай, когда факт службы актрисы в армии становится поводом для запрета показа картины в целой стране. Теперь дело коснулось проекта, созданного по мотивам романов Агаты Кристи – «Смерть на Ниле».

Новый детектив с участием Эркюля Пуаро жители Кувейта не увидят, во всяком случае, в местных кинотеатрах. Кинолента уже была удалена из расписаний показов трёх сетей кувейтских кинотеатров. Некоторые арабские страны призывают вовсе бойкотировать «Смерть на Ниле» из-за участия в нём Галь Гадот. Актриса в этих государствах популярностью не пользуется. Однако в Египте на бойкот внимания не обратили. В отличие от Кувейта, там «Смерть на Ниле» не запрещена, и очередную экранизацию романа Агаты Кристи увидят все жители страны. Тем более, что основное действие сюжета как раз посвящено событиям в Египте.