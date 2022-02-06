Лукашенко: Путин обещал присвоить звание полковника

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6 февраля 2022, 16:36

Александр Лукашенко, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский лидер Владимир Путин обещал присвоить ему звание полковника, но до сих пор не присвоил. По словам главы республики, он служил в Советской армии.

«Я подполковник по званию, я же не могу себе генералиссимуса звезду повесить или генеральскую. Путин полковник, обещал мне полковника присвоить – до сих пор не присвоил»,- поделился он в шоу на YouTube-канале «Соловьев Live».

Лукашенко добавил, что речь идет о звании российской армии, но он напомнил российскому президенту, что служил в Советской армии, поэтому попросил: «Присвой мне звание полковника советской армии». Политик отметил, что обещания надо выполнять.