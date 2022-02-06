«Талибан» властвует в Афганистане уже полгода, и лучше ситуация не становится

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6 февраля 2022, 10:33 Александр Крохмаль, Журналист

Власть запрещённой в РФ террористической организации «Талибан»* в Афганистане удерживается уже почти полгода. И ситуация лучше не становится.

Более того, из этой страны практически не поступают новости об истинном положении дел. В сеть проходит лишь минимизированная доля информации. Из этого следует вывод, что радикалы усилили контроль над СМИ до предела. Также недавно прошла новость о том, что в «Талибане» призвали все журналистские агентства «следовать исламским ценностям». В движении заявили, что СМИ должны быть беспристрастными и чётко придерживаться исламских и национальных ценностей. Под этими словами можно подразумевать абсолютно любые намёки.

По мнению многих инфоагентств, общая обстановка в Афганистане остаётся крайне неудовлетворительной. Проходят слухи о голоде среди мирного населения и о массовых расправах талибов над неугодными их новой власти. Положение простых афганцев напоминает ситуацию в осаждённом японцами Нанкине во время Второй японо-китайской войны. Проходят аресты известных исполнителей и культурных деятелей. 4 февраля проходили сведения о задержании на границе с Ираном известного певца Муса Шахина. Он славится тем, что воспевал подвиги павших воинов сопротивления в провинции Панджшер. Скорее всего, Шахина может ждать весьма незавидная участь. Произвольные задержания людей террористами – это норма для нынешнего Афганистана. Неизвестно, сколько именно политзаключённых сейчас находятся под стражей. Также неизвестна и судьба задержанных журналистов.

Сами же представители «Талибана»* обычно опровергали свои преступления и заявляли, что они не имеют отношения к задержаниям или убийствам в стране. Многие правозащитники просто уверены, что террористы намеренно лгут, так как не хотят показаться миру варварами. Тем более, что придя к власти, они обещали, что к политике 90-х годов не возвратятся.

«Талибан» - запрещенная в РФ террористическая организация.