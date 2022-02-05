Die Welt: Украина намерена в феврале в тестовом режиме отключиться от энергосетей России и Белоруссии на 72 часа

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5 февраля 2022, 15:13

фото: pixabay.com

Украина планирует в конце февраля провести трехдневное тестовое отключение от энергосети России и Белоруссии. Немецкое издание Die Welt пишет, что отключения запланированы на конец февраля и лето 2022 года.

Авторы публикации также сообщили, что российский "Системный оператор Единой энергетической системы" заявлял, что готов оказать Украине поддержку в проведении теста.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее говорил о планах страны к 2023 году подключиться к западноевропейской энергосистеме ENTSO-E.

В компании "Укрэнерго" заявляли, что если после теста не удастся подключиться к системам России и Белоруссии обратно, то у украинской энергосети достаточный "запас прочности" для долгой изолированной работы, - передает Радио Sputnik.

На сайте радиостанции опубликована диаграмма, судя по которой, за 2021 год на Украину импортировано 1639 млн кВт/ч. Из них 70% (1176 кВт/ч) электроэнергии Украине поступает из Белоруссии, 18% из Словакии. Россия поставляет около 6% всей электроэнергии. Румыния и Венгрия вместе поставляют ресурс поровну с Россией — 106 кВт/ч против 101 кВт/ч (РФ).