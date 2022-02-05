Университет Джонса Хопкинса: в США от COVID-19 скончались более 900 тысяч человек

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5 февраля 2022, 09:47 Источник: Интерфакс

фото: Yousef Masoud, globallookpress.com

В Соединенных Штатах Америки, по данным университета Джонса Хопкинса на 04:20 мск субботы, 5 февраля, от коронавирусной инфекции COVID-19 и разных последствий заболевания скончались 901 288 человек.

США находятся на первом месте в мире по числу заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа и жертв COVID-19. В стране зафиксировано 76 249 926 заражений коронавирусом.

По состоянию на середину декабря 2021 года в США от последствий коронавируса умерло 800 000 человек, - информирует Axios.

На втором месте по числу инфицированных ковидом находится Индия. В этой стране подтвержденных случаев COVID-19 - 41 952 712. 500 055 человек скончались.

На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия. В этой стране заразились 26 275 831 человек. Скончались 630 767 пациентов.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что в России пик заболеваемости коронавирусом, вероятно, наступит в середине февраля, и на пике показатели суточной заболеваемости могут быть очень высокими.