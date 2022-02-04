The Sun опубликовала интервью с украинской снайпершей Еленой Белозерской, пригрозившей убивать людей в Донбассе

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4 февраля 2022, 22:42 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Британская газета The Sun опубликовала видео и интервью с украинским "снайпером-добровольцем" Еленой Белозерской. На видео, опубликованном газетой, запечатлен вид из оптического прицела снайперской винтовки, слышны женский и мужской голоса. Снайпер видит нескольких человек и стреляет в них.

The Sun пишет, что видео снято в Донбассе в 2017 году, а стрелявшей по людям из снайперской винтовки была Елена Белозерская. Издание называет их то "русскими сепаратистами", то "русскими солдатами".

В интервью снайперша сказала, что "моральные страдания из-за убийства человека были придуманы людьми, которые далеки от войны".

В публикации издания говорится, что снайперша-доброволец, которой приписывается убийство не менее 10 человек, заявила The Sun, что без какого-либо сомнения будет снова убивать, если войска Владимира Путина вторгнутся. По утверждениям британской газеты, Белозерская и ее муж - сейчас резервисты украинской армии.