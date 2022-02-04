Во Франции появилось синее пиво из водорослей

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4 февраля 2022, 21:47 Наталья Копосова

Фото из открытых источников

Французские пивовары начали использовать морские водоросли с натуральным пигментом для производства синего пива.



Пиво под торговой маркой "Line" является результатом слияния компании, которая хочет популяризировать морские водоросли в качестве пищевой добавки, и соседней пивоварни, которая искала способ сделать свои напитки боле узнаваемыми.



Синий оттенок придает спирулина - водоросль, выращенная в прудах компанией Eptika Spirulina на севере Франции. Компонент спирулины, придающий пиву синий цвет, - фикоцианин, добавляют в пиво в процессе пивоварения.



По словам Себастьяна Вербеке, сотрудника компании Hoppu Urban Brew, на которого ссылается портал "Future en Seine" пиво хорошо продается и "вызывает огромный интерес и любопытство у публики".



Сотрудница пивоварни Матильда Ванмансар описала его как хмелевое, легкое и с фруктовыми нотками. Единственная особенность, которую приносит добавление морских водорослей, - это его характерный цвет.



Ксавье Деланнуа, чья ферма поставляет спирулину, сказал, что после нескольких пробных партий пивоварня нашла вариант комбинации смеси, которая понравилась покупателям.



Он также рассказал, что с октября по декабрь прошлого года было продано 1500 бутылок голубого пива и теперь пивоварня готовится увеличить производство, чтобы удовлетворить спрос.