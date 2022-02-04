Виктория Нуланд: «Давайте не будем начинать войну»

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4 февраля 2022, 19:17 Антон Дубровский, Журналист Источник: echo.msk.ru

Виктория Нуланд озвучила точку зрения администрации Байдена о необходимости всеобъемлющего пересмотра архитектуры международной безопасности и сказала, что система безопасности, которую мы выстроили, учитывая Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, подписанный в 1975 году в Хельсинки, Астану в 2010 и принятую там тогда декларацию ОБСЕ помогли нам в сохранении мира и безопасности.

Она считает, что тем не менее система перестала полностью работать, так как Россия вновь строит ядерные вооружения средней дальности. У США также есть много поводов для беспокойства по поводу некоторых видов деятельности России. Одновременно у России есть претензии по поводу некоторых видов деятельности американской стороны.

Нуланд сообщает, что США в своем дипломатическом предложении, переданном президенту России Владимиру Путину, предлагают вновь сесть за стол переговоров и поработать над контролем над вооружениями, над сокращением военных рисков для того, чтоб оптимизировать имеющуюся систему безопасности под требования XXI века и не отказываться от той системы, которая есть, что позволит не дать разгореться большой войне в Европе.

Касаясь, возможно, главного пункта противоречий в переговорах по безопасности между США и Россией о принципе «неделимости безопасности», Виктория Нуланд отмечает также, что мы все верим в неделимость безопасности и что на этом положении основаны все основополагающие документы о том, с чем стороны согласились.

Она поясняет, что обеспокоенность американской стороны заключается в том, что «в действительности это Россия угрожает неделимости безопасности, это Россия вторглась в Грузию, держит войска в Молдавии вопреки воле правительства этой страны, а также аннексировала Крым и вторглась в Донбасс.

Поэтому обе наши страны должны говорить о том, как мы понимаем неделимость безопасности, вернуться к общему пониманию, которое сохраняет мир и безопасность».

Виктория Нуланд утверждает, что США уверены в том, что народ России заслуживает безопасности, процветания, лучшего здравоохранения точно так же, как американский народ, и что именно на этом нужно заострять внимание. Большая война не нужна никому, в том числе и родителям в России, у которых дети в мороз сидят на границе с Украиной. Она говорит о сотнях тысячах таких военнослужащих и добавляет, что еще 30 тыс. военнослужащих направляются в Белоруссию.

Она заявляет, что нужно работать над ковидом, над масштабной социально-экономической программой Build Back Better, над миром и безопасностью, над неделимостью безопасности, как говорит Россия.

На вопрос об отправке официального ответа США на запрос министра иностранных дел Лаврова о прояснении позиции США по поставленным вопросам, Нуланд ответила, что изначально предложение, которое российская сторона предала огласке (предложение в среду появилось в испанской газете El País) конкретно касается именно темы неделимости безопасности и что во втором письме министру Лаврову это было отмечено и было предложено сесть за стол переговоров и решить все это при помощи деэскалации, дипломатии, укрепления системы безопасности между нами. Нуланд продолжила, что никому не нужно, тем более России, чтобы домой доставляли тела погибших, это не нужно обеим сторонам. Она сообщила, что нужно концентрироваться на настоящей злобе дня.

На вопрос о действиях Соединенных Штатов по поддержанию реализации минских соглашений в свете того, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба исключил в опубликованном в среду интервью польской газете «Речь Посполита» возможность предоставления особого статуса Донбассу, Нуланд ответила, что не видела этого заявления.

Она добавила, что «во всех наших переговорах с украинским правительством, включая переговоры президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским, Зеленский заявляет, что готов выполнять обязательства Украины в рамках Минских соглашений, однако Москва тоже должна обеспечить, чтобы ее обязательства и обязательства ЛНР и ДНР выполнялись».

Виктория Нуланд напомнила, что занималась этими вопросами, в период работы в американском правительстве на посту помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии в 2013–17 годах. В этом вопросе США придерживаются позиции о необходимости наличия доброй воли всех сторон и считают, что тогда Минские соглашения еще можно реализовать. Но для этого нужно, чтобы Россия перестала оказывать военную поддержку ЛНР и ДНР и вывести силы с Украины. Нуланд отметила, что, соответственно, это потребует и ответных шагов Киева.

На сообщение о заявлении властей Украины о том, что имплементация минских соглашений привела бы к разрушению их страны и что, судя по этому заявлению, они просто не планировали заниматься данным делом, Нуланд заметила, что «нам они такого не говорят…»

На возражение о том, что эта позиция была публично высказана в интервью информационному агентству Associated Press секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым, Нуланд ответила, что «в публичном и частном порядке они заявили нам, что готовы выполнить свои обязательства, если российская сторона, а также ЛНР и ДНР выполнят свои обязательства.»

Она также добавила, что США готовы поддержать серьезное возвращение к переговорам и если США могут быть полезными, то они готовы к этому.

Госпожа Нуланд сообщила, что на переговорах с президентом Байденом в Женеве, в июне 2021 года, Президент Путин затронул тему поддержки администрацией Байдена идеи созыва саммита пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН для обсуждения самых актуальных вопросов международной безопасности, пандемии и так далее, и что обе стороны договорились, что необходимо стараться работать в организации этого. Вначале обсуждалась возможность осуществить это в конце текущего года. Но было решено сначала организовать встречу на министерском уровне.

Викторя Нуланд также упомянула о состоявшемся на этой неделе заседании Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины, и что оно не принесло результата, поэтому нужно осуществить работу по возвращению к общему пониманию безопасности путем дипломатии для того, чтобы избежать конфликта.

Комментируя тему возможной встречи лидеров и возможного места ее проведения в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке или возможности поездки президента Байдена куда-то еще на такой саммит за пределами США, Нуланд сообщила, что сначала США хотят проделать такую работу на министерском уровне, и что в прошлом сентябре была такая встреча, и США считают, что можно проделать больше работы в этом контексте, если придерживаться дипломатии и военной деэскалации. США считают, что для ООН такие большие встречи должны осуществляться в Нью-Йорке. Но это можно обсудить, «если дойдем до того этапа, при котором имеет место настоящий разговор о дипломатии, деэскалации, контроле над вооружениями — вопросами такого рода».

Касаясь уверенности США в виновности России в утечке документов в испанское издание El País, госпожа Нуланд сообщила, что США почти уверены в этом, потому что «пометки на документе были теми же самыми, которые были на переданном нами Российской Федерации. Копии документа, которые были переданы союзникам, имели другие пометки».

Затронув тему двусторонних российско-американских отношений и того, как их рассматривает на перспективу администрация Байдена, Виктория Нуланд сказала, что когда наши президенты встретились в Женеве, то там была спланирована достаточно «сильная» повестка дня, «чтобы двигаться вперед стабильным и предсказуемым образом, и оба президента тогда сказали, что хотят этого».

Она отметила, что в результате встречи произошло хорошее сотрудничество по вопросам ядерной сделки с Ираном, по Северной Корее и другим вопросам. Было предложено работать вместе по борьбе с компьютерными вирусами — вымогателями, и в этой сфере была проделана некоторая работа.

Нуланд заявила: «Также мы предложили урегулировать через переговоры по безопасности и стабильности многие эти вопросы в области контроля над вооружениями, вновь всплывшие в контексте Украины».

Госпожа Нуланд считает, что эти переговоры начались.

По поводу возможности трансформации российско-американских отношений и возможности сделать лучше, Виктория Нуланд считает, что для возвращения к стабильным и предсказуемым отношениям необходимо для начала предоставить президенту Путину и Кремлю все данные американского ответа на предложения России по безопасности, по которым США готовы вести переговоры. Это переговоры по сокращению рисков и контролю над вооружениями, в том числе и по позициям США по Украине, и по позициям России по Украине. Нуланд говорит: «Давайте проведем их. Давайте докажем миру, что, когда Соединенные Штаты и Россия садятся вместе за стол переговоров, вопросы можно решить путем дипломатии. Но, пожалуйста, ни при каких обстоятельствах, ради блага нашего народа, ради блага российского народа, украинского народа, европейской безопасности, глобальной безопасности, давайте не будем начинать войну, давайте избежим возвращения останков погибших домой в мешках для трупов. Это будет очень жестоко и кроваво. И нам этого сейчас не нужно».