Политолог Корнилов не верит словам главы минобороны Украины Резникова, что Киев не планирует наступления на Донбасс

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4 февраля 2022, 17:02 Источник: Свободная пресса

Владимир Корнилов, фото: twitter.com/Kornilov1968

Владимир Корнилов, российский и донецкий политолог, историк и журналист, сомнительно относится к заявлению министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что Киев не планирует наступления на Донбасс.

Корнилов напомнил, что ВСУ постоянно ведут боевые действия на Донбассе, и Резников неоднократно говорил об этом. Политолог напомнил, что глава Минобороны Украины говорил, причем с гордостью что украинские вооруженные силы применяют ударные беспилотники "Байрактар".

Эксперт подчеркнул, что их применение является грубейшим нарушением "Минских соглашений".

Владимир Корнилов в интервью "Свободной прессе" эмоционально заявил: "Но по этому поводу не высказалась ни одна западная сволочь, ни один западный руководитель, которые обвиняют Россию в том, что это она якобы не выполняет договоренности.

Резников на брифинге ранее заявил, что Украина не планирует наступления ни на Донбасс, ни на Крым и изъявил желание "успокоить всех в Москве: сегодня никто никого не планирует завоевывать, потому, что это жизнь людей, прежде всего жизнь украинцев".

"Действительно, Резников сейчас стал говорить, что Киев не собирается начинать наступление в Донбассе, хотя недавно он заявлял, что опция военного решения конфликта сохраняется. Можно ли ему доверять?", — высказался Корнилов.