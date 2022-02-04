Главный принцип Запада – блеф на грани войны - реализуется на Украине

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4 февраля 2022, 12:56

Суть современных претензий США и НАТО к России сводится к нежеланию последней отдавать Украину в объятия Европы. Коллективный Запад обвиняет Россию в нарушении границ. Однако никто не вспоминает действия американцев, бомбивших и деливших Югославию.



Вхождение Украины и Грузии в НАТО является полнейшим бредом, считают эксперты. Оба государства имеют в соседстве так называемые непризнанные республики – Донбасс, Южная Осетия и Абхазия. Если обе страны признают данные территории отдельными государствами, то ворота в НАТО могут быть открыты, но при отсутствии у заокеанского друга других вопросов. Если предположить, что Украина вступает в НАТО вместе с Крымом, то получается территория будет оккупирована российскими войсками. В Брюсселе сразу начнётся подготовка к отражению агрессии.



Ввязываться в войну с Россией ни Европа, ни США не собираются. Пару ядерных ударов превратят Восточную Европу в радиоактивную пустыню. Оценивая современную геополитику, можно обнаружить главный принцип Запада – блеф на грани войны. Наличие психопатов в управлении государствами никто не исключал, ровно как никто из западных управленцев не учёл итогов Первой мировой войны. Сто лет назад карта Европы перекроилась настолько быстро, что целые нации оказались в составе других стран.