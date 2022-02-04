Макрон меняет Шенген для сокращения количества мигрантов

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4 февраля 2022, 12:47

Президент Франции Эмманюэль Макрон встретился с главами МВД и юстиции стран–членов ЕС. Политик предложил создать Совет Шенгенской зоны для решения острых вопросов, связанных с незаконной миграцией.



Европейская комиссия поддержала инициативу французского лидера, ведь Европа из-за нелегальной миграции стала чаще страдать от рук террористов и экстремистов. С нового года Франция председательствует в Европейском Союзе. Если инициатива с Шенгенской зоной будет принята на континенте, роль Германии может быть заметно понижена. При этом Макрону вряд ли удастся так объединить Европу, как это могла делать Меркель.



Макрон не спешит выдвигать свою кандидатуру на следующие президентские выборы, однако намерен в них участвовать. Глава государства пытается отсидеться в стороне, пока не утихнут украинские истерии и не начнётся спад пандемии. У него значительные шансы на победу. За него готовы отдать голоса 24% избирателей. Главные оппоненты действующего президента являются сторонниками правых взглядов. Глава государства умеет угодить и им, добавляя себе электорат. Макрон популярен за счёт широкой программы борьбы с пандемией. Даже его критика антиваксеров нашла поддержку среди большей части населения.