Украина просит Израиль продать средства ПВО

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4 февраля 2022, 11:53

Глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба заявил, что Киев обратился к израильтянам с просьбой о поддержке в укреплении системы противовоздушной обороны. Также украинские инженеры хотели бы перенять зарубежный опыт борьбы с киберпреступлениями.



Украина особо заинтересована в покупке системы «Железный купол», которая стоит на вооружении Израиля. Но Тель-Авив не готов идти на прямой диалог, нарушая тон взаимоотношений с Россией. Министр иностранных дел еврейского государства Яир Лапид указал на нежелание свой страны участвовать в украинско-российских кризисах. В России проживает много евреев. Израиль вынужден учитывать это, заявил чиновник.



Израильские системы ПВО являются одними из самых эффективных в мире. В Киеве несколько раз просили продать им хотя бы нескольких установок. Однако негласные отношения между Россией и Израилем не позволяют этого сделать. Москва в ответ на дружбу с Израилем не продаёт вооружение Ирану.



Несмотря на смену власти в Израиле, новое руководство придерживается старого политического вектора. Диалог Тель-Авива с Москвой для страны оказался намного важнее, чем с Киевом. Россия на Ближнем Востоке играет гораздо большую роль, чем Украина, о существовании которой в данном регионе многие и никогда не слышали.