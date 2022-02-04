На Украине построят завод по выпуску турецких дронов

В Киеве с большими почестями встретили турецкого лидера Реджепа Эрдогана. В качестве любезности он обратился к бойцам почётного караула со словами «Слава Украине».
На фоне других визитов иностранных политиков и дипломатов турецкий гость заметно выделялся. Стороны подписали ряд важных документов и соглашений. В частности, договорились об открытии зоны свободной торговли. Это позволит Незалежной увеличить ВВП на 2%.
Украина намерена приобретать у восточного соседа вооружения. В Киеве высокого оценили соглашение о строительстве учебно-испытательного центра по выпуску, ремонту и обслуживанию турецких беспилотников. Украинцы хотят построить предприятие в течение года. На нём они планируют выпускать и украинские модели.
На Западе отмечают, что Эрдогану будет очень тяжело балансировать между Киевом и Москвой. Ранее он предлагал лидерам России и Украины приехать в Анкару для решения острых вопросов. В Москве не готовы воспринимать турецких политиков в качестве посредников. Это означает, что Эрдогану придётся всё время держать руку на пульсе. В Кремле настороженно относятся к государствам, осуществляющим вооружение Украины.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Депутат Госдумы Вассерман: в случае войны России с Украиной конфликт, скорее всего, продлится четыре дня
- #ЗАУГЛОМ Делягин о Навальном, Гордоне, золоте и царских костях
- 12:56 Главный принцип Запада – блеф на грани войны - реализуется на Украине
- 12:47 Макрон меняет Шенген для сокращения количества мигрантов
- 11:53 Украина просит Израиль продать средства ПВО
- 11:39 Депутат Рады Кива: Зеленский может совершить «кровавую провокацию» в Донбассе и сбежать с Украины