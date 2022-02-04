На Украине построят завод по выпуску турецких дронов

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4 февраля 2022, 11:30

В Киеве с большими почестями встретили турецкого лидера Реджепа Эрдогана. В качестве любезности он обратился к бойцам почётного караула со словами «Слава Украине».



На фоне других визитов иностранных политиков и дипломатов турецкий гость заметно выделялся. Стороны подписали ряд важных документов и соглашений. В частности, договорились об открытии зоны свободной торговли. Это позволит Незалежной увеличить ВВП на 2%.



Украина намерена приобретать у восточного соседа вооружения. В Киеве высокого оценили соглашение о строительстве учебно-испытательного центра по выпуску, ремонту и обслуживанию турецких беспилотников. Украинцы хотят построить предприятие в течение года. На нём они планируют выпускать и украинские модели.



На Западе отмечают, что Эрдогану будет очень тяжело балансировать между Киевом и Москвой. Ранее он предлагал лидерам России и Украины приехать в Анкару для решения острых вопросов. В Москве не готовы воспринимать турецких политиков в качестве посредников. Это означает, что Эрдогану придётся всё время держать руку на пульсе. В Кремле настороженно относятся к государствам, осуществляющим вооружение Украины.