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Молдавских депутатов переманивали в правящую партию за деньги

, 11:07

Молдавских депутатов переманивали в правящую партию за деньги

Арест экс-депутатов парламента Заксобрания старого созыва вызвало в Молдавии громкий скандал. Лидер социал-демократов Виктор Шелин сообщил, один из задержанных сдал своих однопартийцев, получивших деньги за сохранение Демократической партии у власти. За сотрудничество со следствием закон гарантирует смягчение наказания.

О том, что парламентарии перебегают из одной партии в другую за вознаграждение было известно давно. Гонорар доходил до нескольких миллионов долларов. В Демократическую партию «покупались» как коммунисты, так и либералы. Но пока задержали только первых. Эксперты полагают, что список подозреваемых будет пополняться за счёт либерал-демократов. Если обвиняемые получат крупные сроки и арест имущества, действующие и будущие депутаты усвоят хороший урок.

Подкуп депутатов стало одним из самых скандальных дел в истории Молдавии. Правоохранители продолжают проводить обыски у бывших слуг молдавского народа. Следователи обыскали уже 47 домов и 13 автомобилей. Но официально глава государства Майя Санду не давала указаний по задержанию бывших парламентариев. При этом заинтересованность в аресте некоторых депутатов у неё имеется.

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