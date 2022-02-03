Зендая Коулман - восходящая звезда Голливуда

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3 февраля 2022, 23:11 Сюзанна Мурадян

Зендая Мари Штёрмер Коулман - американская актриса, певица и продюсер. Из звезды Диснея она превратилась в одну из главных молодых актрис голливуда, став настоящей иконой стиля и примером для подражания поклонников по всему миру.

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ.

Девушка родилась 1 сентября 1996 года в Окленде, штат Калифорния. Отец девушки, Казембе Аджаму – афроамериканец с нигерийскими, македонскими и исландскими корнями. Мать девушки, Клэр Мари Штёрмер - белая американка с немецкими, ирландцкими и шотландцкими корнями. Мама актрисы– владелица ювелирного магазина Kizzmet Jewelry, а отец работает ее менеджером и агентом. Родители Зендаи развелись, но родственные связи в семье девушки очень крепкие, у нее есть три единокровных старших сестры и два брата по отцовской линии, также племянники, с которыми актриса проводят много времени.

В детстве Зендая часто проводила время в театре им. Уильяма Шекспира, где ее мама работала главным менеджером и преподавателем. Наблюдая за выступлениями актеров, Зендая захотела связать свою жизнь со сценой. В младшей школе девушка участвовала в спектаклях с короткими выступлениями, но по-настоящему попробовать себя в роли актрисы у нее получилось в школе искусств. А затем Зендаю приняли в Американский театр-консерваторию в Сан-Франциско, из которого в свое время выпустились многие известные нам актеры Голливуда.

КАРЬЕРА.

Профессиональная деятельность Зендаи началась с моделинга. Актриса участвовала в кампаниях Macy's, Mervyns и Old Navy. Снималась с Селеной Гомес в рекламе Sears. В 2009 году модель заметили продюсеры сериала «Танцевальная лихорадка». Кстати, еще в детстве Зендая занималась танцами, она три года выступала с танцевальной группой Future Shock Oakland, исполняя хип-хоп и гавайский танец хула. Актриса с успехом прошла пробы, после чего ее пригласили в проект.

В юности девушка часто пела вместе с отцом, в будущем она решила заняться этим профессиональнее, так в 2011 она выпустила сингл Swag it out и записала саундтрек к первому и второму сезону сериала "Танцевальная лихорадка". В 2012 году «Дисней» пригласил начинающую актрису на одну из ролей в фильме «Заклятые друзья».

В сентябре она подписала важный для карьеры контракт с компанией Hollywood Records. Зендея не забывала о своей музыкальной деятельности. В сентябре 2013 года она представила мировому сообществу свой дебютный альбом. Здесь она собрала несколько синглов, которые передавали ее эмоции и мироощущение.

В 2015 году Зендая сыграла роль старшеклассницы шпионки в сериале Дисней "Кейси под прикрытием" в титрах актриса значилась и как продюсер, по ее инициативе изменили имя главной героини и соответственно название проекта, также включили в сюжет цветную семью, девушка сильно повлияла на образ главной героини. Сериал завоевал любовь зрителей, поэтому был продлен еще на два сезона. Вообще 2015 год был для девушки очень насыщенным, она выпустила совместно с Крисом Брауном трек, дебютировала со своей коллекции обуви, а позже и одежды. Она снялась в клипе Тейлор Свифт, и приняла участие в эпизоде сериала "черная комедия".

По мотивам ее образа на «Оскаре» в 2015-м году была создана кукла Барби, выпущенная ограниченным тиражом. В посте с благодарностями актриса сказала, что "в детстве не могла найти Барби похожую на нее "

В следующем году она приняла участие в съемках визуального альбома beyonce, актриса призналась что является большой поклонницей певицы, поэтому во время их первой встречи как сама Зендая рассказывает она вела себя "по-идиотски".

Интересный факт. Актриса активно занимается общественной и благотворительной деятельностью, она является послом доброй воли ООН по вопросам ВИЧ и спида.

Прорывом для кинокарьеры Зендаи стала работа в фильме «Человек-паук: возвращение домой». Актрису утвердили на роль одноклассницы главного героя Питера Паркера. Мишель Джонс в исполнении Зендаи предстала перед зрителями одаренной и умной школьницей. Официальная премьера «Человека-паука» прошла в июне 2017-го.

В декабре того же года Зендая снялась в мюзикле «Величайший шоумен». Актриса сыграла цирковую воздушную гимнастку Энн Уилер. Хотя картина получила неоднозначные отзывы от критиков, она возымела коммерческий успех, а игра Эфрона и Зендаи была названа «потрясающей».

Лето стало успешным для Зендаи – в июне 2019 вышел драматический сериал «Эйфория». Зендая сыграла в фильме наркозависимую девушку по имени Ру. Также она выступила в качестве исполнительного продюсера проекта. Актриса признается, что роль стала для нее тяжелой, ведь сама Зендая ведет здоровый образ жизни, поэтому опасалась, что не сможет в полной мере раскрыть героиню. Однако судя по оценке критиков и восторгам зрителей, ей все же удалось вжиться в персонаж.

Роль Ру помогла окончательно избавиться от образа диснеевской принцессы, эта работа принесла ей премию "Эмми" за лучшую женскую роль в драматическом сериале, она стала самой молодой обладательницей этой награды, после блестящего запуска, проект был продлен на второй сезон.

Также Зендая появилась в блокбастере «Дюна» в паре с Тимоти Шаламе. Она играет Чани, юную фрименку с пустынной планеты Арракис, возлюбленную Пола Атрейдеса.

В 2021 году актриса вернулась к роли Эм-Джей в продолжении истории о супергерое Питере Паркере «Человек-паук: Нет пути домой». Только за первые 12 дней фильм собрал в мировом прокате более $ 1 млрд.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ.

Итак, в 2017 году, Зендая смогла приобрести прекрасный дом, о котором давно мечтала. Он находится в пригороде Лос-Анджелеса. Стоимость дома составляет 1,4 млн $, а площадь - 386 кв. м. Интерьеры дома выполнены в традиционном для Голливуда неоклассическом стиле.

Но на этом звезда не остановилась и в 2020 году решила приобрести другой дом, стоимостью 4 млн $, который находится в долине Сан-Фернандо. Новый дом Зендаи также отличается светлыми интерьерами с преобладанием неоклассического стиля. Площадь дома - 480 кв. м.

По данным The New York Post, актриса приобрела квартиру площадью 190 квадратных метров с 3 спальнями и 3 ванными комнатами за 4,8 млн. долларов. Также, в доме есть частный лифт - для знаменитостей, ищущих более уединенной жизни в Нью-Йорке.

Главной новостью июля 2021 года стало раскрытие отношений Зендаи и Тома Холланда. Папарацци застали звезд целующимися в машине. А вечером того же дня Том был замечен выходящим вместе с актрисой из дома матери Зендаи, Клэр Стоермер.

Желаем паре счастья!

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