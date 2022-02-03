НАТО - это военный преступник

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3 февраля 2022, 18:42 Источник: Эхо Москвы

НАТО называет себя оборонительным союзом. Но за все время существования у НАТО не было ни одной оборонительной операции на территории страны НАТО. Все операции были в других странах. С очень большой натяжкой операцию в Афганистане можно было первый год после удара Бен Ладена 11 сентября считать оборонительной. Все остальные операции были операциями вторжения на чужие территории.



Афганистан в течение 20 лет был по сути оккупирован, с очень негативными последствиями для страны.



Ливия. Чистая агрессия, ужасные последствия. Хорошая страна разгромлена, сотни тысяч людей погибли. Хаос.



Бывшая Югославия. Активное участие в гражданской войне на одной из сторон. Причем чаще всего выбиралась наиболее криминальная и не правая сторона, как косовские сепаратисты.



Ирак. Чистая агрессия. Продуманный явно фальшивый предлог. Все знают, что они лгали про ОМП у Ирака. Ужасные последствия.



Сирия. Участие в операциях на одной из сторон в гражданской войне. Причем выбрана в качестве союзника опять очень варварская сторона, радикальные исламисты, использующие варварские методы террора.



Поэтому слова лидеров НАТО, что это оборонительный союз — это ложь. НАТО — это могущественный союз самых богатых и сильных стран для вторжения в другие страны, для навязывания им своей воли путем военной агрессии. Союзники НАТО чаще всего варварские политические силы, готовые использовать самые криминальные методы войны. Союзник НАТО и военный преступник — это почти синонимы. Поэтому правильно говорит руководство России — НАТО должно уйти от границ России. И чем дальше от наших границ, тем выше безопасность России.

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