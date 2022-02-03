На Ближнем Востоке Китаю рады больше США

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3 февраля 2022, 16:23

В американских политических и военных кругах идёт обсуждение вопроса роста влияния Китая на Ближнем Востоке. После завершения военных операций американцев Ираке, Поднебесная рассматривается арабами как более стабильный партнёр. В программу Нового шёлкового пути включена Сирия.



С Ираком за прошлый год КНР заключила договоров на 10,5 миллиарда долларов. Пекин продолжает диалоги с другими государствами Персидского залива, вынашивает планы создания в этом регионе зоны свободной торговли.



Бывший замминистра обороны США Дов Закейм резко раскритиковал президента страны Джозефа Байдена за бездействие в отношении ядерного вопроса Ирана. Вашингтон занялся проблемами Азии и Европы, игнорируя угрозы и вызовы из других регионов. На Ближнем Востоке распространяется мнение, что американцы уходят из региона полностью, оставляя место для Китая. Пекин особо заинтересован в арабской нефти, крайне необходимой для собственной промышленности. При этом Китай старается не вступать в конфликт с остальными странами, присутствующими на Ближнем Востоке.





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