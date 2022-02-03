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На Ближнем Востоке Китаю рады больше США

, 16:23

На Ближнем Востоке Китаю рады больше США

В американских политических и военных кругах идёт обсуждение вопроса роста влияния Китая на Ближнем Востоке. После завершения военных операций американцев Ираке, Поднебесная рассматривается арабами как более стабильный партнёр. В программу Нового шёлкового пути включена Сирия.

С Ираком за прошлый год КНР заключила договоров на 10,5 миллиарда долларов. Пекин продолжает диалоги с другими государствами Персидского залива, вынашивает планы создания в этом регионе зоны свободной торговли.

Бывший замминистра обороны США Дов Закейм резко раскритиковал президента страны Джозефа Байдена за бездействие в отношении ядерного вопроса Ирана. Вашингтон занялся проблемами Азии и Европы, игнорируя угрозы и вызовы из других регионов. На Ближнем Востоке распространяется мнение, что американцы уходят из региона полностью, оставляя место для Китая. Пекин особо заинтересован в арабской нефти, крайне необходимой для собственной промышленности. При этом Китай старается не вступать в конфликт с остальными странами, присутствующими на Ближнем Востоке.

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История

Мамай никогда не был золотоордынским ханом, и всегда оставался темником

Мамай никогда не был золотоордынским ханом, и всегда оставался темником

Некоторые пользователи соцсетей, не зная истории, предпочитают упоминать некого хана Мамая, правившем в Золотой Орде в 14-м столетии. Великого темника и «генератора интриг» они частенько называют монгольским ханом. По правде неизвестно , о ком они говорят, но уж точно не о темнике-узурпаторе, которого разгромили русские богатыри на Куликовом поле. Настоящий Мамай никогда не был ханом и не провозглашал себя таковым. Его задача состояла скорее в манипуляции ханами. Он командовал ими, как хотел, и фактически представлял собой могущественного теневого властителя. Но он никогда за всю свою жизнь не был коронован, и никем ханом не признавался.

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