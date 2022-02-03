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Украинская армия может стать самой сильной в Европе, а может и не стать - это от России зависит

, 16:05

Украинская армия может стать самой сильной в Европе, а может и не стать - это от России зависит

Украинская власть намерена повысить обороноспособность армии, чтобы исключить потерю территорий по сценарию 2014 года. При этом возвращать утраченные земли киевские политики намерены исключительно дипломатическим способом.

Владимир Зеленский сообщил о планах реформирования армии. Военным уже увеличили довольствие. Через пару лет в армию не будут призывать население в рамках срочной службы. При этом численность вооруженных сил увеличится на сто тысяч человек. Министр обороны Украины Алексей Резник стремится создать такую модель армии, которую будут бояться соседние государства, особенно Россия. Но украинская оппозиция заявляет, что в бюджете нет на это средств. К тому же многие партии в Раде считают недопустимым проведение прямых переговоров с ДНР и ЛНР.

В Киеве пытаются изменить содержание Минских соглашений, считая, что они потеряли свою силу. Россия выступает против такого развития событий. Международный документ является пошаговым планом прекращения конфликта. За последние месяцы Украина получила военную, политическую и дипломатическую поддержку от многих государств. Правда, ни в НАТО, ни в ЕС страну так и не приглашают.

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История

Мамай никогда не был золотоордынским ханом, и всегда оставался темником

Мамай никогда не был золотоордынским ханом, и всегда оставался темником

Некоторые пользователи соцсетей, не зная истории, предпочитают упоминать некого хана Мамая, правившем в Золотой Орде в 14-м столетии. Великого темника и «генератора интриг» они частенько называют монгольским ханом. По правде неизвестно , о ком они говорят, но уж точно не о темнике-узурпаторе, которого разгромили русские богатыри на Куликовом поле. Настоящий Мамай никогда не был ханом и не провозглашал себя таковым. Его задача состояла скорее в манипуляции ханами. Он командовал ими, как хотел, и фактически представлял собой могущественного теневого властителя. Но он никогда за всю свою жизнь не был коронован, и никем ханом не признавался.

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