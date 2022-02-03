Украинская армия может стать самой сильной в Европе, а может и не стать - это от России зависит

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3 февраля 2022, 16:05

Украинская власть намерена повысить обороноспособность армии, чтобы исключить потерю территорий по сценарию 2014 года. При этом возвращать утраченные земли киевские политики намерены исключительно дипломатическим способом.



Владимир Зеленский сообщил о планах реформирования армии. Военным уже увеличили довольствие. Через пару лет в армию не будут призывать население в рамках срочной службы. При этом численность вооруженных сил увеличится на сто тысяч человек. Министр обороны Украины Алексей Резник стремится создать такую модель армии, которую будут бояться соседние государства, особенно Россия. Но украинская оппозиция заявляет, что в бюджете нет на это средств. К тому же многие партии в Раде считают недопустимым проведение прямых переговоров с ДНР и ЛНР.



В Киеве пытаются изменить содержание Минских соглашений, считая, что они потеряли свою силу. Россия выступает против такого развития событий. Международный документ является пошаговым планом прекращения конфликта. За последние месяцы Украина получила военную, политическую и дипломатическую поддержку от многих государств. Правда, ни в НАТО, ни в ЕС страну так и не приглашают.





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