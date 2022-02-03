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Канцлер Австрии Нехаммер считает, что цены на газ поднялись, так как Россия «лишь условно» заполнила газовые хранилища в Европе

, 15:59 Источник: РИА Новости

Канцлер Австрии Нехаммер считает, что цены на газ поднялись, так как Россия «лишь условно» заполнила газовые хранилища в Европе
Канцлер Австрии Карл Нехаммер, фото: twitter.com/karlnehammer

Канцлер Австрии Карл Нехаммер в четверг заявил, что "стратегия России" была в том, чтобы заполнить газовые хранилища в Европе "лишь условно", и это привело к серьёзному росту цен на природный газ.

Выступая перед депутатами Федерального совета (верхняя палата парламента Австрии) Карл Нехаммер выразил мнение, что речь идет о хорошо согласованной стратегии России и российского концерна "Газпром".

Он отметил, что хранилища были заполнены лишь условно, и это привело к тому, что цена на газ действительно драматично выросла. Он подчеркнул, что снабжение газом обеспечено, но из-за цены наблюдается напряженная ситуация. "Газ стал дорогим как никогда", - подчеркнул канцлер Австрии.
"Газпром" уже неоднократно информировал, что поставляет газ согласно заявкам потребителей в соответствии с контрактными обязательствами и выполняет условия договоренностей.

Россия многие годы является надежным поставщиком голубого топлива в Европу, выполняя свои обязательства по поставкам.

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