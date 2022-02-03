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Грузия готова поддержать Украину, но осторожно, с оглядкой - помнят Южною Осетию и Абхазию

, 13:16

Грузия готова поддержать Украину, но осторожно, с оглядкой - помнят Южною Осетию и Абхазию

Грузинский парламент принял резолюцию в поддержку Украины. Однако в документе ничего не сказано об агрессии России. Депутаты выступают против нарушения территориальной целостности страны. Резолюция приветствует право любого государства стать членом НАТО.

Оппозиционные партии Грузии не согласны с содержанием документа.  В партии «Национальное движение» считают, что резолюция должна обязательно упоминать Россию как государство, провоцирующее геополитический кризис. Через несколько лет такой документ будет выглядеть очень странным и непонятным. Члены партии «Грузинская мечта» считают официальный текст максимально наполненным даже без упоминания России. Главное, что парламент выразил поддержку украинскому населению в сложной ситуации.

«Национальное движение» в дальнейшем намерено бойкотировать парламентские заседания. Партия заняла принципиальную позицию при принятии новых политических решений. Борьба с властью будет активизирована. Здесь недовольны положением арестованного Михаила Саакашвили, имеющего серьёзные проблемы со здоровьем.

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