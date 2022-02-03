Миллиардер Сорос обеспокоен технологическим развитием КНР

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3 февраля 2022, 12:19

У США не осталось инструментов сдерживания технологического развития Китая. Санкции и ограничения пошли КНР только на пользу. Система «двойной циркуляции» позволила увеличить товарооборот внутри государства. Даже в период пандемии производство Китая увеличивалось.



КНР активно распространяет по всему миру технологии связи 5G, несмотря на американские санкции. Государство увеличило средний класс, полностью избавившись от бедности. Китайцы стали больше путешествовать, приобретать недвижимости и техники. Через несколько лет Китай сможет стать лидером в сфере искусственного интеллекта. Страна избавляется от технологической зависимости. Ручной труд активно заменяется роботами, что позволяет в условиях старения и сокращения населения увеличивать производственные мощности. Санкции позволили Поднебесной перейти от массового производства к высокотехнологическому. Продукция КНР поставляется во все западные страны даже в условиях санкций.



Миллиардер Джордж Сорос считает Китай главной угрозой открытым обществам. США необходимо усиливать борьбу за демократию. В противном случае Пекин объединит вокруг себя страны со слабыми и зависимыми от КНР экономиками.

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