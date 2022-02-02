Экс-сотрудник французской разведки Денесе: вылет сразу трех самолетов «Судного дня» США — это послание, адресованное Москве

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2 февраля 2022, 16:01 Источник: РИА Новости

Самолет «Судного дня» США, Tech. Sgt. Jerry Morrison/globallook.com

В среду утром в США был зафиксирован вылет сразу трех воздушных командных пунктов — так называемых самолетов «Судного дня». По мнению директора Французского центра исследований в области разведки (CF2R), бывшего высокопоставленного сотрудник французской разведки Эрика Денесе, это можно расценивать как «послание Москве».

«Этим утром (07:56 UTC) наблюдалась очень необычная активность ВС США. Три самолета E-6B Mercury – воздушные командные пункты, предназначенные для ВМС США на случай отражения ядерного удара, были одновременно подняты в воздух над территорией Соединенных Штатов» - сообщил агентству РИА Новости Денесе, ссылаясь на информацию с сайта Flightradar.

По словам эксперта, время от времени вылеты самолетов «Судного дня» происходят, однако полет сразу трех — явление необычное.

«Одновременный полет трех самолетов встречается очень редко, что заставляет задуматься о послании, адресованном Москве... Как будто США хотели дать понять, что они находятся в состоянии повышенной боевой готовности, в том числе их ядерные силы», - полагает Денесе, подчеркивая при этом, что подобные действия — «не более, чем жестикуляция».

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