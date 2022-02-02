Владимир Кличко подал заявление на вступление в бригаду территориальной обороны Киева

Владимир Кличко, младший брат главы украинской столицы подал заявление о вступлении в бригаду территориальной обороны Киева. Об этом Виталий Кличко рассказал в своем телеграм-канале.
«Пришел проверить, как идет консультационная работа с добровольцами в первом центре рекрутинга, который создан в столице. А брат подал заявление и документы – присоединяется к бригаде территориальной обороны города Киева», - написал Кличко-старший.
Ранее СМИ сообщали, что в мэрии Киева объявлен набор бойцов территориальной обороны для защиты города «в особый период». Сам Виталий Кличко заявлял о готовности с автоматом в руках защищать Украину в случае военной агрессии.
Владимир Кличко — боксер-профессионал, чемпион XXVI Олимпийских игр в весовой категории свыше 91 кг (1996 год).
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