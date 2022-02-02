El País опубликовала текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по безопасности

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2 февраля 2022, 11:56 Источник: ТАСС, Коммерсантъ

Испанская газета El País в среду, 2 февраля, опубликовала весь текст конфиденциального ответа Соединенных Штатов Америки и НАТО на предложения России по безопасности. Судя по этим текстам, США и Североатлантический альянс отказались подписывать с Россией двусторонний договор о безопасности в Европе и не поддерживают требование о нерасширении НАТО.

Издание уточняет, что речь идет о двух документах на английском языке: ответе НАТО на четырех страницах и ответе США на пяти страницах, - передает ТАСС. В текстах приводятся положения, которые в том или ином виде уже были сказаны западной стороной на официальном уровне или появлялись в западных СМИ со ссылкой на источники.

Основное отличие текстов в том, что США готовы обсуждать принцип неделимости безопасности, утвержденный Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Вашингтон и альянс призвали Россию вернуться к соблюдению Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), включая предоставление информации о численности и размещении сил.

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