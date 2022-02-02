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В Германии за сутки выявили 208,4 тысяч новых случаев заражения COVID-19 - максимум за пандемию

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В Германии за сутки выявили 208,4 тысяч новых случаев заражения COVID-19 - максимум за пандемию
Rüdiger Wölk via www.imago-image, globallookpress.com

В Германии за минувшие сутки выявлено 208 498 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Обновленные данные представил Институт Роберта Коха. За прошедшие сутки в ФРГ зарегистрирован новый максимум числа инфицированных за период пандемии.

Прирост за 24 часа - почти 46,5 тысячи. Как сообщалось 1 февраля,  в Германии за прошедшие сутки выявлено 162 тысячи новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19

Всего с начала пандемии коронавирус подтвердили у 10 186 644 германских граждан.

За сутки скончались 196 пациентов, у которых был подтвержден ковид. Все за время пандемии в ФРГ число летальных исходов достигло 118 170.

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