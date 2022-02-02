В Германии за сутки выявили 208,4 тысяч новых случаев заражения COVID-19 - максимум за пандемию
2 февраля 2022, 09:59
В Германии за минувшие сутки выявлено 208 498 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Обновленные данные представил Институт Роберта Коха. За прошедшие сутки в ФРГ зарегистрирован новый максимум числа инфицированных за период пандемии.
Прирост за 24 часа - почти 46,5 тысячи. Как сообщалось 1 февраля, в Германии за прошедшие сутки выявлено 162 тысячи новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19
Всего с начала пандемии коронавирус подтвердили у 10 186 644 германских граждан.
За сутки скончались 196 пациентов, у которых был подтвержден ковид. Все за время пандемии в ФРГ число летальных исходов достигло 118 170.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.