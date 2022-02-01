Глава ЛНР Пасечник возобновил действие комендантского часа в республике

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1 февраля 2022, 17:52 Источник: РИА Новости

Леонид Пасечник, фото: сайт главы ЛНР

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник ввел комендантский час. Об этом сообщили во вторник, 1 февраля, в пресс-службе администрации.

«Администрации Луганска напоминает, что с 1 февраля на территории ЛНР возобновляется действие режима комендантского часа»,- пояснил собеседник.

Напомним, что Пасечник приостанавливал режим комендантского часа на территории ЛНР за исключением Кировска, Первомайска и Славяносербского района с 1 августа до 1 октября, затем продлил документу об отмене до 1 февраля.

Глава республики уже говорил, что у Киева не будет «легкой военной прогулки» в Донбассе для поднятия рейтинга очередного правителя.

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