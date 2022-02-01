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США построили порт в Поти, чтобы закрепиться на Чёрном море

, 17:21

США построили порт в Поти, чтобы закрепиться на Чёрном море

В грузинском городе Поти открыли новый морской порт. В мероприятии приняли участие грузинские чиновники и американские дипломаты. Проект, реализованный на американские деньги, поставил под сомнение необходимость строительства порта в Анаклиа. Его продвигал Михаил Саакашвили во времена своего президентства.

Через новый порт можно будет транспортировать до 3 миллионов тонн груза. Посол США в Грузии Келли Дегнан назвала объект символом европейских и атлантических устремлений Тбилиси. По сути, Грузия связалась с Европой более тесными связями. Дегнан надеется, что Грузия совместно с США и НАТО будет укреплять европейскую безопасность.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили попытался не окрашивать событие политическими красками. Он подчеркнул экономическую важность транспортного узла и повышении привлекательности Грузии для зарубежных инвесторов. Стоимость нового порта составила 120 миллионов долларов. В дальнейшем он будет расширяться. Американцы готовы продолжать инвестировать  в проект, чтобы в Поти могли принимать крупные суда.

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