На Украине ищут высокопоставленного предателя

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1 февраля 2022, 15:46

Президент Украины Владимир Зеленский намерен выступить на очередном заседании парламента перед отправкой депутатов на карантин. Видимо, президенту нужно ответить оппозиционной партии «Европейская солидарность», обвиняющей его в нежелании брать ответственность на себя за происходящие в стране события. Член партии «Европейская солидарность» Артур Герасимов заявил, что украинская власть уже напрямую ведёт диалог с Москвой. Никто из высших чиновников не в состоянии объективно оценить российскую угрозу.



Бывший президент Пётр Порошенко планирует отвезти на Донбасс вооружение, купленное на деньги волонтёров. Однако из-за расследования дела о государственной измене ему запрещено передвигаться дальше границ собственного государства. Организуемые им акции протеста не принесли результата. Порошенко считает, что власть пытается от него избавиться. Обвинение в государственной измене направлено на блокирование его политической деятельности.



Возможно, выступление Зеленского в парламенте снимет накал напряжённости и прояснит его видение системы безопасности государства на фоне угроз «российского вторжения».





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