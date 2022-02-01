Украинская военная истерия влетела Киеву в 12 млрд долларов

Аргументы Недели → В мире 13+

1 февраля 2022, 12:07

Украинские власти признали, что продолжающиеся разговоры об агрессии России и потенциальном нападении очень дорого обошлись бюджету. Из страны утекли инвестиции и капиталы. Иностранцы не готовы вкладывать деньги в государство, которое «якобы» скоро начнёт войну. Только по предварительным подсчётам, потери бюджета составили 12 миллиардов долларов.



Глава государства Владимир Зеленский вынужден признать, что тему эксплуатируют без объективной оценки. Во время последнего телефонного разговора с президентом США Джозефом Байденом, украинский лидер указал на отсутствие «слишком большой угрозы» со стороны России.



Россия также несёт потери от западной истерии. Биржевые индексы падают, инфляция ускоряется. Резервы и наличие энергоресурсов позволяют российской экономике чувствовать себя более стабильно. Мировые участники политического сообщества полагают, что с началом войны между Россией и Украиной поставки газа из РФ могут прекратиться. И без того энергетический рынок штормит ростом цен на ресурсы и конфронтацией поставщиков. В Международном валютном фонде не исключают, что цены на энергоносители могут возрасти, если ситуация с нагнетанием обстановки не прекратится. Киев не получит никаких выгод от конфликта с Москвой. Запад использует Украину исключительно для давления на Россию.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости