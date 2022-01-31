Как знаменитые режиссеры «Матрицы» Вачовски стали женщинами

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31 января 2022, 20:56 Антон Дубровский, Журналист Источник: zen.yandex.ru

Лана (при рождении Лоуренс) и Лилли (при рождении Эндрю) Вачовски известны многим как создатели таких вех в мировом кинематографе, как «Связь», «Облачный Атлас» и, конечно же, четырех частей знаменитой «Матрицы».

Впрочем, эти люди получили, возможно, еще большую славу, когда приняли решение стать одними из первых трансгендерных людей среди знаменитостей в Голливуде.

История братьев Вачовски действительно удивляет. Жизненная составляющая в ней кажется чем-то неправдоподобным, а вымышленные события кажутся реальными.

Появились на свет братья в американо-польской семье, в Чикаго. Ларри родился в 1965 году, а его брат Эндрю - два года спустя, в 1967 году. Их родители являются довольно необычными личностями. Отец братьев – бизнесмен и убежденный атеист. Мать – медицинская сестра, католичка, которая, как ни странно, позже обратилась к шаманизму. Можно лишь предположить, как такое необычное смешение взглядов и верований в семье и в доме Вачовски отразилось на сознании их детей.

Уже в школе ребята принимали участие во всех театральных постановках. Театр стал занимать очень важное место в их жизни. Братьев уже на раннем этапе не особо интересовала актерская деятельность. Им нравилось находиться за сценой в качестве постановщиков спектаклей, ассистентов постановщика, авторов текста и так далее. Создавать удивительные сюжеты и невероятные миры братья начали в очень юном возрасте.

После школы Ларри и Эндрю поступили в колледж, но ни один из них его так и не закончил.

Дальше последовала работа плотниками в Чикаго. Следующим этапом трудовой деятельности братьев стало их погружение в строительный бизнес. Это было необычное дело: ребята умели потрясающе рисовать. Их талант давал возможность оформлять фасады зданий в совершенно невероятные сюжеты, которыми они прославятся в будущем в кинематографе. Чуть позже Вачовски принялись и за комиксы.

После увлечения строительным бизнесом пришло время создания первого киносценария под названием «Наемные убийцы». Сценарий стал успешным. В фильме, снятом по этому сценарию, были задействованы такие знаменитости, как Антонио Бандерас и Сильвестр Сталлоне. Братьев заметили. Через 4 года, в 1999 году, на экранах появилась первая «Матрица». Тогда к братьям и пришел оглушительный успех.

В то время братья Вачовски выглядели вполне себе крепкими цисгендерными мужчинами. За их плечами была требующая немалой физической силы работа плотниками и строителями. Оба были женаты и не проявляли никаких признаков женственности.

Перемены начались в 2000 году: Ларри, появился на съемках фильма «Матрица: Перезагрузка» в женском платье. Дальше все начало стремительно развиваться в этом направлении. Каннский фестиваль в 2003 году Ларри посетил уже в полностью женском образе. Он сделал себе тщательную укладку, использовал косметику, стильные украшения. Что самое важное – у него появились исключительно женские манеры. На красной дорожке режиссера сопровождала его новая возлюбленная Ильза Стрикс. После этого события в желтой прессе стало появляться все больше фотографий Ларри в женском обличии. Пошли слухи о том, что он совершил операцию по смене пола. В итоге, Ларри публично заявил прессе о том, что он теперь Лана, только в 2012 году.

Для своих близких Ларри уже давно был Ланой. Во время речи на одном из благотворительных мероприятий Лана Вачовски объяснила, что неприятие своего мужского тела донимало ее долгий период. Она существовала в невероятной депрессии и даже рассматривала самоубийство. Лишь понимание и поддержка семьи и друзей дали ей возможность выбраться из этого внутреннего конфликта и решиться публично заявить о своей трансгендерности.

Многим казалось, что младший брат Ланы Эндрю, крепкий мужчина со своеобразным чувством юмора, вполне хорошо чувствует себя собой на контрасте с историей его сестры. Но не тут-то было. В 2014 году прессу поразило заявление Эндрю, в котором он рассказал, что теперь он – Лилли!

Наверное, это откровение произошло бы гораздо позже и в других условиях, но пронырливые таблоиды каким-то образом узнали, что Вачовски-младший также размышляет о смене пола и даже принимает гормональные препараты. Опасаясь преждевременного разглашения своей трансгендерности в желтой прессе, Эндрю решил собрать пресс-конференцию.

Если история Ланы Вачовски вызвала мало вопросов у журналистов, то Лилли (в прошлом Эндрю), многие подозревают в неискренности. Крупный мужчина Эндрю был много лет женат и не производил впечатления человека, которого тяготит его мужественность. Также свидетели этой истории считают появление в одной семье двух братьев с настолько идентичными взглядами маловероятным. Немало и тех, кто считает поведение Лили соответствующим веяниям моды.

Таким образом, Эндрю Вачовски испарился, а вместо него перед нами предстала Лилли. Она – весьма габаритная женщина с рыжеватыми волосами. Возможно, что у Лили чересчур развита мускулатура, но в то же время у дамы присутствуют весьма округлые формы.

Сложно сказать, по какой причине случилась такая необычная история. Многие считают, что ответ на этот вопрос достаточно прост и обвиняют сестер в желании заработать себе дополнительную славу и дополнительные дивиденды таким провокационным образом. Проще говоря, многие люди сомневаются в искренности Вачовски. Когда два брата пишут великолепные сценарии и снимают потом по ним действительно сильные фильмы, то такая идеальная история может показаться многим скучной. Можно предположить, что превращение двух братьев в двух сестер может показаться кому-то в чем-то гораздо более интересным.

Стоит отметить, что сводить историю сестер Вачовски к банальной жажде большей славы и больших денег неверно. Вачовски не просто переодевались в женщин, когда были мужчинами. Они пережили операции, которые изменили их жизнь навсегда. Это действительно серьезное решение.

Вероятно, корни неудобного для многих выбора двух с виду благополучных парней нужно искать в их раннем детстве. Оно прошло в условиях определенных противоречий. Скачки от отрицания бога к католицизму, а после к загадочному для многих шаманизму. К слову, шаманизм включает в свое мировоззрение странствия душ по другим мирам и вселение их в другие тела. Могли ли эти верования и практики как-то повлиять на подрастающих малышей Вачовски? Вполне возможно.

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