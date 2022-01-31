В Пентагоне полагают, что через шесть лет КНР сможет присоединить Тайвань, не оглядываясь на другие государства

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31 января 2022, 13:20

Вашингтон в очередной раз пытается нащупать болевые точки Пекина. В КНР заявили, что США не должны вмешиваться в дела Тайваня, в противном случае между сторонами может развернуться вооружённый конфликт. Китай пытается вернуть остров в свой состав мирным путём. Для реализации военного сценария китайская армия ещё не готова.



Военная мощь Поднебесной окрепнет, появятся новые виды вооружения. Ранее президент США Джозеф Байден заявил о готовности поставить вооружение на остров, если угроза вторжения Китая будет расти. В ходе последнего телефонного диалога главы внешнеполитического ведомства КНР Ван И и государственного секретаря США Энтони Блинкена стороны пытались найти общие точки. Американский дипломат призвал Китай оказать давление на Россию в украинском конфликте.



Логика Белого дома состоит в том, что война с незалежной Китаю ничего хорошего не принесёт. Однако Ван И встал на защиту «собственных озабоченностей». Китай заинтересован в том, чтобы Россия оставалась сильным политическим игроком. Благодаря этому Москва оттягивает на себя враждебность Запада. В Поднебесной осознают опасность и последствия одиночной борьбы с коллективным Западом.





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