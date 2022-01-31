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В Китае удивляться нужно каждый день

, 11:36 Источник: sports.ru

В Китае удивляться нужно каждый день

Тренер сборной Китая по хоккею Алексей Ковалев сравнил страну, в которой сейчас работает, с СССР.

– Вы работаете в «Куньлуне» с 2018 года. Вас по-прежнему удивляют китайцы или уже ко всему тут привыкли?

– Я пожил и в Шанхае, и в Пекине. И привык к тому, что удивляться нужно каждый день.

Как я понял, в Китае хотят все контролировать. Поэтому они все здесь используют мобильную коммуникационную систему WeChat, через которую можно не только общаться, но и оплачивать покупки.

Тут никто не носит наличку в кармане. Все идет через WeChat. Но это значит, что правительство отслеживает, кто сколько платит, какие у кого доходы-расходы. Поэтому люди используют VPN, чтобы за ними не было слежки.

– Вы жили в СССР, теперь работаете в коммунистическом Китае. Это похожие страны?

– Что-то общее есть. Хотя у нас в Советском Союзе было жестко, но существовали понятные правила. А в Китае что-то труднопонятное. Здесь совсем другой менталитет.

Подчиненный никогда не может дать совет или высказать свое мнение начальнику, как лучше исполнить работу. Такого сотрудника сразу уволят. Тебе дали задание – ты должен его беспрекословно выполнить, ничего не обсуждая. Китайцам нравится жесткость, чтобы их слушали с первого раза.

Для них это нормально. Ну а мы, в Европе и Америке, привыкли к тому, что любого человека можно выслушать, узнать его позицию. У нас демократия. Истина ведь рождается даже в спорах.

Но это совсем не про Китай. Противоречить тут нельзя, – сказал Ковалев.

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