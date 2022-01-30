МИД Украины назвал «провокацией» поручение Путина о соцвыплатах жителям Донбасса

Аргументы Недели → В мире 13+

30 января 2022, 14:15

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на поручение президента РФ Владимира Путина об оформлении россиянам из Донбасса социальных выплат через единый портал государственных и муниципальных услуг.

«Рассматриваем обнародование поручения президента РФ о предоставлении жителям временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей соцвыплат через российский портал "Госуслуги" как очередное нарушение суверенитета Украины»,- отметили в ведомстве.

В МИД пояснили, что подобное действия со стороны России не способствуют деэскалации конфликта между странами. Дипломаты потребовали отменить поручение Путина и прекратить провокации.

Ранее Путин поручил правительству до 1 мая рассмотреть вопрос о предоставлении гражданам РФ из самопровозглашенных ДНР и ЛНР возможности подачи заявлений на соцвыплаты и льготы через портал «Госуслуги» без указания места жительства на территории РФ.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости