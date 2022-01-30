Кто такие Лха, и как они связаны со столицей Тибета

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30 января 2022, 13:33 Александр Крохмаль, Журналист

Тибетцев никогда не следует путать с китайцами. Жители этих гор существовали ещё задолго до укрепления китайской государственности. Эти места считаются для них священными. И хоть сейчас Тибет является отчасти территорией КНР, местная культура и обычаи всё ещё сохраняются. В книгах Е.П.Блаватской «Тайная доктрина» можно часто наткнуться на наименование Лха. Более того, название очень совпадает с гаитянским «лоа», и причина этому неизвестна до сих пор. Итак, кто же такие Лха? И как они могут быть связаны со столицей Тибета?

Лха – это сверхъестественные сущности из Тибетской мифологии, высшие божества, управляющие небесными сферами. С тибетского языка Лха – означает «бог». Их именуют, как небесными, так и горными божествами. Согласно древним преданиям, Лха возникли из скорлупы первородного человека, давшего рождение первочеловеку. При этом, каждого родившегося человека сопровождает группа из пяти Лха. Так продолжается весь жизненный путь и до самой смерти. Можно сказать, что они имеют сходство с ангелами-хранителями.

В Тибете веруют во множество Лха, покровительствующих различным родам деятельности. В каждой деревне там существуют особые святилища под названиями лацо и лхатхо. Они похоже на кромлехи и символизируют древних божеств. Местные верят, что Лха живут на 13-ти небесах или проще сказать, в 13-ти высших сферах. По их легендам, Лха Бытия возник в результате взаимодействия двух священных цветов – голубого женского и жёлтого мужского. Здешних царей, особенно тех, кто жили в старые времена, часто обожествляли и говорили, что они ведут свой род от самых первых Лха.

Древние божества несомненно связаны со столицей Тибета, городом Лхаса. Стоит обратить внимание на наименование самого города. По сути, эта священная обитель является своеобразным домом для Лха. Такое же название имеет и здешняя река, на берегу которой находится столица. Приток Брахмапутры так же называется Лхаса. Вот что, собственно, и можно сказать про этот интересный фрагмент загадочной Тибетской культуры.

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