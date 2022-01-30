NYT: санкции США против России приведут к «финансовой панике» на мировом рынке

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30 января 2022, 08:52

флаг США, фото: pixels.com

Введение новых антироссийских санкций, о работе над которыми накануне объявили Соединённые Штаты, может привести к разрушению мировой финансовой системы. Соответствующий материал опубликовало издание New York Times.

Автор раскритиковал Вашингтон за попытку ввести «обширные санкции» против столь крупных экономик, как российская. По его словам, до сих пор никто этого не делал. Кроме того, журналист не исключает, что Москва может принять контрмеры, например, «ограничить поставки газа в Европу».

«Крайне суровые санкции, которые официальные лица США угрожают ввести в отношении России, могут вызвать высокую инфляцию, привести к краху фондового рынка и другим формам финансовой паники»,- пояснил публицист.

Обозреватель отметил, что ограничения нанесут вред самим американцам - от миллиардеров до государственных чиновников и семей среднего класса.

Ранее сообщалось, что главной целью американских санкций является ослабление российской промышленности.

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