Трамп назвал «неудачным» телефонный разговор Байдена с Зеленским: украинский лидер просто успокаивал коллегу

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30 января 2022, 07:50 Источник: РИА Новости

Дональд Трамп, фото: Shawn Thew/Globallookpress.com

Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал телефонный разговор между действующим американским лидером Джо Байденом и украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Если даже половина из того, что говорят об этом телефонном разговоре - правда, это не был удачный звонок»,- высказал политик перед своими сторонниками на митинге в Конро (Техас).

Трамп отметил, что Зеленский просто успокаивал Байдена, говоря о возможном вторжении России на территорию Украины.

«Президент Украины вроде бы говорил ему (Байдену): "Успокойся, просто успокойся. Я думаю, у нас все в порядке. Просто успокойся". Вы можете в это поверить?» - продолжил бывший глава государства.

Ранее сообщалось, что во телефонного разговора у Зеленского и Байдена возникли разногласия в вопросе «российской угрозы».

При этом президент Украины опроверг эту информацию, отметив, что у него нет недопонимания с Байденом.

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