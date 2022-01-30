Трамп назвал «неудачным» телефонный разговор Байдена с Зеленским: украинский лидер просто успокаивал коллегу

Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал телефонный разговор между действующим американским лидером Джо Байденом и украинским коллегой Владимиром Зеленским.
«Если даже половина из того, что говорят об этом телефонном разговоре - правда, это не был удачный звонок»,- высказал политик перед своими сторонниками на митинге в Конро (Техас).
Трамп отметил, что Зеленский просто успокаивал Байдена, говоря о возможном вторжении России на территорию Украины.
«Президент Украины вроде бы говорил ему (Байдену): "Успокойся, просто успокойся. Я думаю, у нас все в порядке. Просто успокойся". Вы можете в это поверить?» - продолжил бывший глава государства.
Ранее сообщалось, что во телефонного разговора у Зеленского и Байдена возникли разногласия в вопросе «российской угрозы».
При этом президент Украины опроверг эту информацию, отметив, что у него нет недопонимания с Байденом.
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