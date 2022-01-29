В американском штате Массачусетс больше 100 тысяч человек остались без света из-за снежного шторма

Из-за снегопада, обрушившегося на Восточное побережье США в субботу, без света остались почти 114 тысяч жителей штата Массачусетс, сообщает портал poweroutage.us.
Хуже всего обстановка в прибрежных районах, где из-за резких порывов ветра началось подтопление домов. Там нет электроэнергии почти у 40% потребителей.
Синоптики ожидают, что обильные снегопады с сильным — до 34 м/с — ветром продлятся несколько дней, а высота снежного покрова может превысить 60 см.
«Поездки в ближайшие часы будут невероятно опасными или почти невозможными»,- предупредила жителей штата метеорологическая служба США.
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