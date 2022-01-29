Кличко заявил о готовности воевать за Украину с автоматом в руках

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о готовности с автоматом в руках защищать Украину в случае военной агрессии. Об этом городской глава сказал в эфире телеканала «Украина 24».
«Если начнется военная агрессия, я как бывший солдат возьму автомат в руки и пойду воевать за Украину», — пообещал Кличко, дискутируя с депутатом Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Натальей Королевской в программе «Свобода слова с Савиком Шустером».
Ранее Кличко выдвигал идею о развертывании системы территориальной обороны столицы перед угрозой «вторжения» России. Также мэр Киева считает, что украинские власти должны выдать главам городов конверты с алгоритмом действий на случай чрезвычайной ситуации.
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