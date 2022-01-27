В Алматы нашли целый район с дворцами Назарбаевых

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27 января 2022, 19:13 Источник: azattyq.org

Фото: globallookpress.com

Казахстанские журналисты обнаружили несколько дворцов, принадлежащих семье Нурсултана Назарбаева. Они находятся в Бостандыкском районе Алматы и занимают 135 гектаров земли.



Летом 2011 года для горожан было открыто новое место отдыха — Парк Первого Президента Республики Казахстан. Справа от входа установили памятник Нурсултану Назарбаеву. Мало кто знает, что еще 135 гектаров земли выше этого парка перешли в собственность семьи экс-президента и его ближайшего окружения.



Один из участков и дворцы на нем принадлежат Динаре Кулибаевой, средней дочери Нурсултана Назарбаева. Его площадь составляет около 7,5 гектара. Не позднее 2015 года на этом месте появились искусственный пруд, летний шатер и небольшой дом, который, скорее всего, предназначен для обслуживающего персонала.



По этому адресу официально прописан муж дочери Назарбаева Тимур Кулибаев. Интересно, что в мобильных приложениях «2GIS» или «Яндекс. Карта» этот адрес не отображается. По данным журнала Forbes, состояние Динары и Тимура Кулибаевых составляет 5,8 миллиарда долларов, и это самая богатая семья в Казахстане.



Еще один из участков площадью 2,8 гектара принадлежит младшей дочери экс-президента Алие Назарбаевой и ее мужу Димашу Досанову. На этом месте пока ничего не возведено, оно пустует.



Старшая из дочерей экс-президента – Дарига – обладает тремя земельными участками вокруг участка Алии. Самый большой дворец возводится на участке площадью 4,6 гектара. Его строительство началось в 2018 году. Площадь — около 2350 квадратных метров.



Рядом находится еще один большой участок площадью 13 гектаров. Земля принадлежит самому Нурсултану Назарбаеву. На участке есть искусственный пруд и теннисный корт. На нем расположен дом, в который, по некоторым сведениям, заселился Назарбаев еще после назначения первым секретарем Коммунистической партии Казахстана в 1989 году. Позже он каким-то образом перешел в его собственность.



Недалеко, по дороге к горам, стоит еще один огромный дворец площадью около 2350 квадратных метров. 8,5 гектара земли и дома находятся на балансе ТОО «Дирекция по управлению недвижимостью», учредителем дирекции является «Фонд Елбасы», а он, в свою очередь, принадлежит Нурсултану Назарбаеву. На участке есть две вертолетные площадки.



По данным казахстанских журналистов, остальная территория из 135 гектаров принадлежит корпорации «Алмалы». Территория разбита на несколько участков, всего около 85 гектаров. Годовой доход корпорации составляет около 16 миллиардов тенге. Один из двух учредителей, управляющих корпорацией «Алмалы» через корпорацию «Наурыз», — Noord Holland Trading Company b.v. — офшор, зарегистрированный в Нидерландах. Вторым учредителем корпорации «Алмалы» является Vertex Holding. Он принадлежит миллиардеру Владимиру Джуманбаеву, члену совета директоров «Казахмыса». Председателем совета директоров «Казахмыса» вплоть до своей смерти был Владимир Ни, бывший помощник Нурсултана Назарбаева.



Еще один участок на этой территории в прошлом году приобрела 37-летняя Корлан Шарипбаева — дочь Кайрата Шарипбаева, предполагаемого мужа Дариги Назарбаевой. Кайрат Шарипбаев был председателем правления национальной компании «КазТрансГаз» и лишился этой должности после январских событий 2022 года.



Семья Назарбаева получила земли и в верхней части территории — это выше парка первого президента Казахстана на два километра. На территории за забором расположены пять больших коттеджей, один одноэтажный дом и особняк. Еще 15 земельных участков подготовлены под строительство. Общая площадь, включая все 25 земельных участков в пределах забора, составляет 12,5 гектара.



В центре расположен большой дворец, который сильно отличается от других, площадью около 2500 квадратных метров. У него свой забор внутри общего забора. Сюда автомобили могут проехать по подземной дороге. Во дворе стоит белоснежная юрта. Имеется вертолетная площадка.



Журналисты выяснили, что собственником земли и недвижимости официально является Асель Бахтияркызы. Предполагается, что она «жена» племянника Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалды. Тот, в свою очередь, является одним из богатейших людей Казахстана. В 2018 году Forbes оценил его состояние в 163 миллиона долларов.



Большинство объектов недвижимости семьи Назарбаевых, о которых сообщили казахстанские журналисты, охраняются Службой государственной охраны. Это связано с тем, что конституционный закон о первом президенте — лидере нации предусматривает защиту Назарбаева и членов его семьи и гарантирует им неприкосновенность.



Согласно Конституции, «Первому Президенту Республики Казахстан — Елбасы, прекратившему исполнение своих полномочий, служебная квартира и государственная дача передаются в собственность с необходимым государственным обслуживанием». Интересно, что упомянутые дома и земли были переданы Назарбаеву и его родственникам еще до того, как он покинул пост президента.





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