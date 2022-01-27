Попытки стимулировать рождаемость в КНР пока безрезультатны

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27 января 2022, 19:17 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Независимая Газета

Как оказалось, политика китайских властей по стимулированию рождаемости обернулась провалом. Средние показатели рождаемости достигли нового минимума. Угрозу демографического падения можно было бы объяснить специальными запретами в прошлом веке, но стоит отметить, что общее падение рождаемости наблюдается не только в Поднебесной. Такое происходит по всем странам мира. Перспектива сокращения численности населения на Земле – проблема серьёзная, однако о ней говорят очень мало. Развитым государствам предстоит в ближайшее время искать способы остановить грядущую демографическую катастрофу.

Рождаемость в КНР продолжает падать, и с каждым разом ситуация всё хуже. По сведениям Национального бюро статистики, количество новорождённых в 2021 году составило 10.6 миллионов человек. Это намного меньше, чем в 2020 году или в 2019-м. Из-за резкого снижения рождаемости Китай в ближайшие годы пропустит вперёд Индию. Замдиректора по делам здравоохранения и деторождения Ян Цзиньжуй признал, что нынешние меры правительства если даже и помогут, то лишь в отдалённых перспективах. А, по мнению представителя Исследовательского центра при Китайском народном университете Сун Цзяня, для улучшения системы рождаемости необходимо ускорить систему поддержки рождаемости.

Впрочем, злую шутку с демографическим кризисом могла сыграть и коронавирусная пандемия, о которой в КНР почему-то редко стали заговаривать. Миру до сих пор точно неизвестно, как именно Поднебесная справилась с «ковидным бумом». Официальные данные смертности и заражений, указанные в статистиках, по мнению многих аналитиков, вообще не соответствуют действительности.

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