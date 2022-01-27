Родню и друзей Назарбаева отстраняют от управления Казахстаном

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27 января 2022, 17:17

После прошедших в Казахстане в начале года протестов, политическая элита страны начала меняться. Перетряхивание руководства происходит даже в железнодорожных и газовых компаниях. Окологосударственный сектор плотно окучили родственники первого президента страны Нурсултана Назарбаева.



Менеджеры высшего и среднего звена увольняются пачками. Некоторые подвергаются аресту. Иногда увольнения и отставки сопровождаются самоубийствами. На днях президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выгнал главу Центризбиркома. Этот пост занимал тесть внука Назарбаева. Неприметные, но важные для государства события произошли в Министерстве экологии, руководство которого арестовано, а один из представителей мусорного оператора покончил с собой. Деятельность данной компании связывают в Казахстане с дочерью Назарбаева – Алией.



Во внимание Токаева попал инвестиционный холдинг «Самрук Казына». Глава государства заявил, что деятельность организации является слишком масштабной и сомнительной. Неэффективная система закупок не проверяется годами. Из бюджета уходят миллионы долларов. Всё это вызывает возмущение в обществе. Не исключено, что холдинг будет реформирован или полностью закрыт. Словом, вокруг первого президента Казахстана процветала повальная коррупция и воровство, с которыми сейчас пытаются покончить, но главное чтобы вместо одних воров не появились другие.





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