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Япония хочет стать ядерной державой при поддержке США

, 13:50

Япония хочет стать ядерной державой при поддержке США

До своего развала СССР считался для Японии главным потенциальным врагом. Потом это место заняли Китай и Северная Корея. После восстановления обороноспособности России в Японии вновь заговорили о необходимости укрепления армии на северных рубежах. Размещение стратегического вооружения на Курильских островах буквально взбудоражило умы японских генералов.

Сотрудничество России и Китая в сфере создания новых видов вооружений также вызвало беспокойство в Токио, где вынуждены учитывать внешние угрозы. Чтобы справиться с вызовами, Токио выстраивает новые отношения с Вашингтоном. В Белом доме заверили, что в скором времени в японские префектуры будут поставлены ракеты средней и меньшей дальности. Президент США Джозеф Байден пообещал японскому премьеру Фумио Кисиде продолжение тесного сотрудничества. В благодарность Япония поддакивает Вашингтону в вопросе украинского кризиса.

Вопреки мирной Конституции Япония теперь готова обзавестись системами превентивного удара по базам противника. За последние годы японцы модернизировали авианосцы и вертолётоносцы, перевооружили подводные лодки. В ближайшее время они могут быть оборудованы крылатыми ракетами большой дальности.

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