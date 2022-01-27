Война на Украине поможет Китаю разобраться с Тайвайнем

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27 января 2022, 12:48

В Пентагоне озабочены укреплением обороны Тайваня. Американцы готовы прийти на помощь островному государству в случае вторжения Китая.



В западной прессе появились сведения, что кризис на Украине заставит США перебрасывать воинские подразделения в Европу. На определённое время ситуация в Восточной Азии стабилизируется. Вашингтон не захочет вести войну сразу на двух фронтах. Шансы решить вопросы в регионе Китай может использовать только в случае отвода внимания американцев от Азии. При этом Китай не желает, чтобы Украина была втянута в войну. Незалежная после развала СССР продала в Поднебесную авианосец Варяг, который китайцы уже отремонтировали и используют по назначению. Помимо этого китайцы скопировали с советских Су-33, оставшихся на Украине, все современные технологии и на основе их создали собственные истребители.



Журнал Atlantic сообщает, что китайский лидер Си Цзиньпин внимательно следит за ситуацией вокруг Украины. Китай хочет вернуть Тайвань ровно также, как Россия желает присоединить Украину. Исход конфликта Москвы и Киева может определить развязку в конфронтации КНР и Тайваня.



Позорное отступление американцев из Афганистана показало, что у Штатов есть уязвимые места. Армия США оказалась не такой боеспособной, как о ней трубили ранее.





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