Прокуратура ФРГ обвинила в шпионаже российского гражданина

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27 января 2022, 12:40 Источник: Генеральная прокуратура ФРГ

Фото: pixabay.com

Прокуратура Германии предъявила обвинения в шпионаже научному сотруднику университета Баварии гражданину России Ильнуру Н. По подозрению в работе на российскую разведку он был задержан в ФРГ летом прошлого года. Заявление прокуратуры распространено в четверг.

В заявлении говорится, что Ильнур Н. до своего ареста 18 июня 2021 года работал научным сотрудником университета в Баварии и регулярно передавал данные об исследовательских проектах в области аэрокосмических технологий сотруднику СВР России.

«Не позднее осени 2019 года российская служба внешней разведки СВР связалась с обвиняемым, в результате чего он согласился на сотрудничество. Интерес разведывательной службы, в частности, заключался в различных этапах разработки европейской ракеты-носителя Ariane», - говорится в заявлении.

Информацию об исследовательских проектах в области аэрокосмических технологий, по данным следствия, научный сотрудник передавал «старшему офицеру российской внешней разведки». Гонорар, полученный за это, составил 2500 евро.

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