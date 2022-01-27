Глава ДНР Денис Пушилин предупредил, что Украина может устроить постановочные химические атаки в Донбассе

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27 января 2022, 07:41 Источник: Известия

Денис Пушилин, Alexander Rekun, globallookpress.com

Украинские силовики могут устроить постановочные химические атаки в Донбассе по примеру тех, что были в Сирии. Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что ВСУ усиливаются личным составом и техникой вдоль всей линии соприкосновения, но большая активность проявляется в районе Донецка и Горловки.

Пушилин не исключил, что в Донбассе может произойти постановочная химатака. В интервью газете "Известия" он рассказал, что Киев обвинил ДНР в утечке химикатов в Горловке.

По его словам, представители ОБСЕ утечку веществ не подтвердили, поэтому есть надежда, что киевские власти не применят этот сценарий.

Пушилин уточнил, что Киев размещает зенитные комплексы, гаубицы, бронетранспортеры прямо в населенных пунктах в Донбассе, и это подтверждают отчеты ОБСЕ. Глава ДНР считает, ВСУ могут устроить провокационные обстрелы домов мирных жителей республики.

Пушилин заключил, что Киев "заигрался в напряженность" и теперь ему "труднее удерживать ситуацию внутри Украины".

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